Эксперты предрекли рост потребительских цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия в России. Об этом пишет РБК.
Отметим, что в прошлом году потребительские цены на шоколад впервые стабилизировались после нескольких кризисных лет. Эксперты говорят, что подорожание может произойти из-за роста мировых цен на какао из-за ухудшения прогнозов по будущему урожаю в основных странах его производства — Кот-д’Ивуаре и Гане. Сбор бобов может снизиться из-за засушливой погоды.
Отметим, что в прошлом году цены на какао падали до минимальных за последние десять лет значений. В декабре 2017 – январе 2018 года стоимость тонны какао-бобов на Лондонской бирже держалась в диапазоне £1,35–1,45 тыс. ($1,895–2,035 тыс.).
Комментарии
Нефиг жечь шоколад!))
Сначала сожгут весь, потом дефицит и рост цен))