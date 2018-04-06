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Предприятие "Барнаульский пищевик" собирается восстановить свинокомплекс, который раньше принадлежал обанкротившемуся "Альтаир-Агро". На эти работы будет выделено около 300 миллионов рублей. Как сообщает управление Алтайского края по пищевой промышленности, свинокомплекс находится в селе Паново. Реализация проекта может завершиться в 2019 году.
"Наш свинокомплекс в селе Клочки выходит на мощность 5 тысяч 200 тонн свинины в год. Проект в селе Паново добавит к этому еще две тысячи тонн высококачественной экологически чистой продукции. В этой связи очень важна поддержка правительства региона. Мы в полной мере осознаем социальную ответственность предприятия перед коллективом и поддерживаем тесные связи с администрацией Ребрихинского района, помогаем с решением насущных вопросов", — прокомментировал руководитель компании "Барнаульский пищевик" Павел Крайняк.
По прогнозам нового владельца, его восстановление даст около 2 тысяч тонн мяса в год, а также откроет 40 новых рабочих мест.
"Барнаульский пищевик" на торгах приобрел обанкротившийся агрокомплекс за 597 миллионов рублей в марте 2017 года. Прежний владелец ООО "Альтаир-Агро" был признан банкротом по решению суда 24 июня 2016 года. Победитель аукциона на 100 % принадлежит компании "Алтайские колбасы", которой, в свою очередь, владеет торговая фирма "Резонанс" (Омск).
Торгово-производственная компания "Барнаульский пищевик" входит в состав агропромышленной группы "Руском". Производственный комплекс предприятия в селе Клочки включает: свинокомплекс мощностью 28 тысяч голов/год; комбикормовый завод (производительность комбикормовой линии 5 тонн/час) с элеваторным комплексом (мощность единовременного хранения элеватора 10 000 тонн); убойный цех.
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