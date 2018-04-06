Специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю опубликовали прогноз ЧС в регионе до 12 апреля. Как сообщается, в эти дни средняя температура воздуха ожидается 0…+5 градусов. Преобладающая ночная температура воздуха -3…+2 градуса, а дневная +4…+9 градусов. Возможны дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
В это время также высока вероятность пожаров в частных жилых домах, банях, надворных постройках. Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Павловском районе.
Не исключены и ДТП на трассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К-02 Барнаул – Камень-на-Оби – граница НСО, а также на трассах Первомайского, Косихинского, Троицкого и Алейского районов.
В эти дни также возможно начало ледохода на основных реках края. В течение недели вероятен рост обращений людей в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.
Комментарии
короче, все плохо
У Глобы прогноз заказывали