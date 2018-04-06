Иллюстрации: пресс-служба Алтайского филиала СГК
Ремонт тепловых сетей в Барнауле стартует с конца мая, сообщили в Алтайском филиале "Сибирской генерирующей компании". Работы на некоторых участках потребуют краткосрочного ограничения движения транспорта.
В СГК уточняют, что первая волна ремонта стартует 24 мая и продлится до 6 июня – сразу после проведения гидравлических испытаний теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.
Так, энергетики проведут работы по замене участка магистрали под улицей Молодежной от дома №66 до дома №5. Общая протяженность этого участка составляет 130 метров. Также пройдет ремонт на улице Попова. Там заменят участок магистрального трубопровода протяженностью 225 метров по нечетной стороне улицы в районе домов №№51-55.
Замена тепловых сетей будет произведена по улице Власихинской. Речь идет об участке протяженностью 60,5 метров, работы будут идти по нечетной стороне улицы от дома №59г/3 до дома №59г/8а. Кроме того, 40-метровый участок магистральной тепловой сети обновят по улице Северо-Западной в районе дома №159.
Также 125 метров трубопровода переложат по нечетной стороне улицы Георгия Исакова от дома 191 до дома 199. Еще 130 метров магистральной тепловой сети заменят по четной стороне улицы Заринской в районе домов №76б и №60а по улице Павловский тракт.
После того, как будет проведена опрессовка по контуру Барнаульской ТЭЦ-2, с 28 июня по 11 июля начнется перекладка магистрали на улице Северо-Западной, на которой будет заменено еще три участка.
Первый из них протяженностью 217 метров в районе домов № 81 и 89, второй – 72 метра между домами № 39 и 43, третий – 79 метров между домами № 59 и 63.
Капремонт осуществят на внутриквартальных сетях в контуре Барнаульской ТЭЦ-2, где будут переложены три участка протяженностью 63, 136 и 25 метров по четной стороне улицы Попова в районе домов №30 и 32. 1
Участок протяженностью 75 метров заменят на улице Полярной в районе дома №3. В этот же период энергетики переложат участок тепломагистрали по улице Попова, 8 протяженностью 50 метров.
Директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс, говоря о предстоящих работах, отметил: "Хотелось бы заранее принести извинения барнаульцам за временные неудобства, которые мы создадим при производстве работ. Однако замена трубопроводов – необходимая процедура, так как большинство из них выработали свой нормативный срок службы, являются ветхими и могут доставить немало проблем в течение отопительного периода".
В СГК подчеркивают, что по завершении работ на всех участках будет восстановлено благоустройство.
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