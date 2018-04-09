Начинается новый строительный сезон, а значит, сейчас востребовано все для стройки и ремонта. Компания "Алтайэнергосбыт" идет навстречу своим клиентам и объявляет скидку в размере 10% на всю кабельную продукцию.
У потребителей есть возможность выгодно приобрести различные типы кабеля: по типу жил и их количеству, вольтажу, области применения, производителю, материалу изоляции и оболочки. Для вас — широкий ассортимент и отличное качество товара.
Акция действительна до 30 июня 2018 года. Подробности о наличии и стоимости товара, а также дополнительная информация – в клиентских офисах компании "Алтайэнергосбыт", которые находятся в каждом районном центре, а также городах Алтайского края и Республики Алтай.
АО "Алтайэнергосбыт":
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
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