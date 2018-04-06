Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 5 апреля, принял участие в заседании Государственного совета под председательством президента России. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Во время заседания глава российского государства Владимир Путин отметил, что содействие развитию конкуренции является одним из ключевых направлений работы органов государственной власти в стране.
"Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни", — подчеркнул президент.
Губернатор Александр Карлин, в свою очередь, считает, что содействие развитию конкуренции — это вопрос, имеющий общенациональное значение.
"Вопросы соблюдения правил конкурентной борьбы на рынке должны находиться и находятся в зоне особого внимания органов государственной власти. Речь идет о законодательном регулировании правил конкурентной борьбы, об организации государственного контроля за соблюдением установленных правил. Кроме того, органы власти на всех уровнях создают такие условия ведения бизнеса, которые бы соответствовали нормам конкурентного законодательства Российской Федерации", — сказал Александр Карлин.
Губернатор подчеркнул, что сейчас в нашей стране уже решаются названные задачи по формированию надлежащей конкурентной среды.
"Речь идет об организации работы государственных структур на федеральном и региональном уровнях, что позволяет обеспечивать равный доступ к государственным и муниципальным заказам всем участникам экономической деятельности, вне зависимости от формата бизнеса — крупное ли это хозяйствующее лицо, либо это малый или средний бизнес, либо индивидуальный предприниматель. Они в равной степени должны быть обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой и всеми другими условиями для своей деятельности", — отметил он.
Также Карлин подчеркнул, что очень важное значение для предпринимателей имеет равный доступ к государственным и муниципальным заказам. Губернатор отметил, что в настоящее время Алтайский край занимает в России достойные позиции в организации размещения государственных и муниципальных заказов и по ряду других направлений.
Комментарии
Какая конкуренция???!!!! 44 фз конкуренцию технично упразднил- если раньше на рынке мелкие компании как то участвовали в процессе,то сейчас,когда требуется многоденежное обеспечение контрактов,малый бизнес просто выдавлен за пределы разумной работы) Все решает коррупция!!
Коррупция и мошенничество на государственном уровне...