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Скамья подсудимых ждет жителя Алтайского края, которого обвиняют в мошенничестве под видом сотрудника ФСБ.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности, мужчине 1984 года рождения инкриминируют часть 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном размере).
"Мужчина под видом сотрудника ФСБ и других силовых ведомств путем обмана входил в доверие жителям региона и создавал видимость, что способен оказывать услуги по разрешению проблемных вопросов финансового характера. Денежные средства, которые он брал за это от граждан, якобы предназначались для сотрудников ФСБ и МВД, имеющих возможность ускорить решение возникающих проблем", — рассказывают о преступной схеме в ведомстве.
В итоге от незаконных действий злоумышленника пострадали два человека. Первому потерпевшему обвиняемый обещал помочь вернуть долг с помощью "влиятельных связей", а второму "гарантировал" приобретение товара для ведения бизнеса по более выгодной стоимости.
На самом же деле мужчина никогда не служил в ФСБ и в других органах. Несколько лет назад он был уволен из Управления судебного департамента в Алтайском крае, однако удостоверение оставил при себе и пользовался им для обмана граждан.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Что-то чем дальше, тем больше "ФСБ-шных" ксив гуляет. Каждая кривая рожа орет что она из ФСБ. Не пора ли шухера навести?