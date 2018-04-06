Победители розыгрыша от кондитерской сети "Форне"

Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху — главный праздник богослужебного года, который был установлен в честь воскресения Иисуса Христа.
Пасху любят все: именно в этот день заканчивается пост и можно вдоволь наесться традиционных сладостей. Amic.ru и кондитерская сеть "Форне" проверили читателей на знание традиций этого светлого праздника. Мы обещали, что будет сладко, поэтому дарим трем победителям фирменные пасхи от сети "Форне". Наши счастливчики:
1. Ольга Хотлубей
2. Татьяна Гуменюк
3. Кристина Гольман
Сладкой всем Пасхи!
Комментарии
Ой-вэй, молодцы какие, гойские женщины, празднуют Пейсах! Правда, поздновато, но ничего.
6.04.2018 13:44
Митенька ржевский
Гольман это гойская фамилия?