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Блогер Юрий Дудь в своем Instagram рассказал о "бомбической" природе Алтая

, ИА "Амител"
"Алтай — место силы", – заявил редактор сайта Sports.ru

Фото: Instagram

Известный блогер, редактор сайта Sports.ru Юрий Дудь рассказал в своем Instagram о природе Алтая.

"Андрюха, который все это снимает, через две недели едет на Алтай, а я там не был ни разу. Хотя знаю, что там куча всего, что можно посмотреть", — начал свой рассказ Дудь.

Журналист привел в пример гору Белуху, которая является самой большой в Сибири, пещеру Кек-Таш, курорты Белокурихи, а также 7 тысяч озер общей площадью 600 квадратных километров.

"Очень хочется увидеть всю эту красоту живьем", — добавил Юрий Дудь.

В комментариях под постом очень много людей, которые также хвалили природу Алтая, призывали отдыхать именно в этом регионе страны. Многие зовут в гости журналиста.

Юрий Дудь — один из самых известных современных российских блогеров. Каждый выпуск его шоу в интернете, где он берет интервью у известных людей, смотрят от 3 до 6 миллионов человек. Кроме того, Дудь является главным редактором сайта Sports.ru — одного из лучших и популярных интернет-изданий страны.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.04.2018 13:36
- гость -

А о барнаульском Арбате и плешивой горе с лестницами он ничего не сказал?

0  0
6.04.2018 13:41
Митенька ржевский

Летом пусть приезжает. Когда воняет с иловых палей на Восточном и пыль летит. И комары.
Будет что вспомнить праативному.

0  0
6.04.2018 13:45
Митеньке

Ну во-первых некрасиво ТАК отзываться о своем городе и крае.
А во-вторых кто вам сказал , что он прааативный?

0  0
6.04.2018 13:51
Митенька ржевский

неподписавшемуся.
Я сам решу, что красиво и что нет говорить про захолустный город в депрессивном крае, ок?
Насчёт его праативности- каждому своё. Кому то он сладенький.

0  0
6.04.2018 13:52
- гость -

6.04.2018 13:51
Митенька ржевский
а вы , пардон, где живете? в столице?

0  0
6.04.2018 13:53
Чемров

Нафиг тут эту продажные блохеры не сдались, тем более такой чудак как дудь.

0  0
6.04.2018 13:55
Митенька ржевский

Вдогонку "патриотам":
А вы делайте вид, что пахнет розами, когда тянет с Восточного, и радуйтесь, что вместо очистных сооружений построена лестница на кладбище. И что есть пивнушки, обосцанные по углам, но нет туалетов. Это будет красиво и патриотично. И власти такое поведение очень нравится.

0  0
6.04.2018 13:57
Дудилдо

Митенька-уже содомия какая-то.... А ещё живущий в вонючей комариной дыре...

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6.04.2018 14:11
Лось

Так то он про Республику Алтай пишет, а от Алтайского края, и особенно от Барнаула, он бы обплевался, наверное. Но москвичам не понять что Алтай и Алтайский край это не одно и то же. Властям это выгодно и они не проводят ликбез.

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6.04.2018 14:15
Медведь-шатун

Да, нежалко....

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6.04.2018 14:16
- гость -

6.04.2018 13:55
Митенька ржевский
Вдогонку "патриотам":
А вы делайте вид, что пахнет розами, когда тянет с Восточного, и радуйтесь, что вместо очистных сооружений построена лестница на кладбище.
--------------

Одни говорят что у них нет этого запаха, другие что у них нос заложен. Все путриоты обучены не замечать негативные явления.

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