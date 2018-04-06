Фото: Instagram
Известный блогер, редактор сайта Sports.ru Юрий Дудь рассказал в своем Instagram о природе Алтая.
"Андрюха, который все это снимает, через две недели едет на Алтай, а я там не был ни разу. Хотя знаю, что там куча всего, что можно посмотреть", — начал свой рассказ Дудь.
Журналист привел в пример гору Белуху, которая является самой большой в Сибири, пещеру Кек-Таш, курорты Белокурихи, а также 7 тысяч озер общей площадью 600 квадратных километров.
"Очень хочется увидеть всю эту красоту живьем", — добавил Юрий Дудь.
В комментариях под постом очень много людей, которые также хвалили природу Алтая, призывали отдыхать именно в этом регионе страны. Многие зовут в гости журналиста.
Юрий Дудь — один из самых известных современных российских блогеров. Каждый выпуск его шоу в интернете, где он берет интервью у известных людей, смотрят от 3 до 6 миллионов человек. Кроме того, Дудь является главным редактором сайта Sports.ru — одного из лучших и популярных интернет-изданий страны.
Комментарии
А о барнаульском Арбате и плешивой горе с лестницами он ничего не сказал?
Летом пусть приезжает. Когда воняет с иловых палей на Восточном и пыль летит. И комары.
Будет что вспомнить праативному.
Ну во-первых некрасиво ТАК отзываться о своем городе и крае.
А во-вторых кто вам сказал , что он прааативный?
неподписавшемуся.
Я сам решу, что красиво и что нет говорить про захолустный город в депрессивном крае, ок?
Насчёт его праативности- каждому своё. Кому то он сладенький.
6.04.2018 13:51
Митенька ржевский
а вы , пардон, где живете? в столице?
Нафиг тут эту продажные блохеры не сдались, тем более такой чудак как дудь.
Вдогонку "патриотам":
А вы делайте вид, что пахнет розами, когда тянет с Восточного, и радуйтесь, что вместо очистных сооружений построена лестница на кладбище. И что есть пивнушки, обосцанные по углам, но нет туалетов. Это будет красиво и патриотично. И власти такое поведение очень нравится.
Митенька-уже содомия какая-то.... А ещё живущий в вонючей комариной дыре...
Так то он про Республику Алтай пишет, а от Алтайского края, и особенно от Барнаула, он бы обплевался, наверное. Но москвичам не понять что Алтай и Алтайский край это не одно и то же. Властям это выгодно и они не проводят ликбез.
Да, нежалко....
6.04.2018 13:55
Митенька ржевский
Вдогонку "патриотам":
А вы делайте вид, что пахнет розами, когда тянет с Восточного, и радуйтесь, что вместо очистных сооружений построена лестница на кладбище.
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Одни говорят что у них нет этого запаха, другие что у них нос заложен. Все путриоты обучены не замечать негативные явления.