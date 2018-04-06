Детские больницы и поликлиники Алтайского края к концу этого года планируют перевести в "бережливый" формат работы. Это, в свою очередь, создаст комфортные условия для пациентов. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения региона со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения края по материнству и детству Веры Ушановой.
"Учитывая, что президент России в этом году дал старт Десятилетию детства, мы разработали план развития педиатрической службы края. Он касается не только укрепления материально-технической базы учреждений, но и внедрения самых современных технологий в диагностический и лечебный процесс", — сказала Ушанова.
Специалист напомнила, что в регионе будет сформирован педиатрический кластер на базе Алтайской краевой клинической детской больницы, Перинатального центра Алтайского края и детской больницы №2 Барнаула.
Одной из главных задач педиатрии в регионе в ближайшем будущем является дооснащение поликлиник и больниц первого уровня медицинским оборудованием, а также перевод всех педиатрических учреждений в формат "бережливой" работы.
Напомним, "Бережливая поликлиника" — это федеральный проект. Благодаря этому проекту удается максимально разгрузить врача для непосредственной работы с пациентом, более эргономично распределить потоки в поликлинике и повысить доступность медицинской помощи.
Комментарии
Куда уж бережливее(читай,экономнее) то(((((
Сегодня мне рассказали о "бережливом" детском саде в одном из райцентров АК, - уже который день детям не дают мясо, т.к. не на что его покупать.
т.к. не на что его покупать
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Это очень странно. Должны были показать статью о вреде мяса.