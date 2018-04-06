Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ректора Алтайской академии экономики и права, которого обвиняют в невыплате пособий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что с ноября 2016 по май 2017 года у образовательного учреждения сложилась задолженность свыше двух месяцев перед 12 сотрудниками по выплате пособий. Сумма задолженности превышала 750 тысяч рублей.
"Обвиняемый, исполняя обязанности ректора и имея достаточные денежные средства для выплаты пособий по уходу за ребенком и временной нетрудоспособности, тратил их на оплату иных нужд академии, тем самым нарушая конституционные права сотрудников",- сказано в сообщении СУ СК.
Очевидно, речь идет об Александре Тене. Своей вины обвиняемый не признал.
Как уточняют в СКР, свои действия он оправдал тем, что в настоящее время в отношении возглавляемого им образовательного учреждения введена процедура банкротства.
Комментарии
Стыдоба, такое дело обгадил...
Старший Тен такое бы не допустил...
Вот ирония судьбы какая, если следаки сами заканчивали ААЭП. Большая вероятность такого есть))
Кто заканчивал ААЭП - могут только гордиться этим !
Хороший будет прецедент
Другим наука