Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидает жителей Алтайского края в предстоящие пасхальные выходные, рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Так, в субботу, 7 апреля, на большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя, местами гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. При этом дневные температуры в регионе составят +8...+13 градусов, местами в предгорьях воздух прогреется до +18 градусов.
Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду с усилением местами до 12-17 метров.
В Барнауле в субботу также ожидается дождь. Днем воздух в краевой столице прогреется до +10 градусов, но к вечеру ожидается похолодание.
На Пасху, 8 апреля, в Алтайском крае ночные температуры составят -4...+1 градус, местами в северо-западных районах -5…-10 градусов. Днем в регионе будет +5...+10 градусов.
Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах сильная гололедица. Ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров.
В Барнауле в воскресенье также временами прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Ночные температуры в краевой столице составят 0..-2 градуса, днем +5...+7 градусов.
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