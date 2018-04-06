Новые правила оценки эффективности российских чиновников утвердило правительство РФ. В частности, вводится система их мотивации в зависимости от качества работы с гражданами, пишет РИА "Новости".
"Вводится система мотивации руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами граждан", — сказано в сообщении.
Механизм оценки качества услуг будет распространяться на руководителей МФЦ, в том числе на все государственные услуги субъектов Федерации и муниципальные услуги, которые оказываются в МФЦ.
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