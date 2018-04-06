Алтайский край стремится к цифровизации услуг – Романенко

Цифровой подход позволит расширить распространение доступа к сети Интернет, что даст возможность предоставлять многие виды муниципальных и государственных услуг на всей территории Алтайского края. Такое мнение высказал секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель регионального парламента Александр Романенко.
5 апреля он принял участие в выездном заседании Комиссии Совета законодателей России по образованию и науке и Комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), прошедшем в Томске. На заседании обсуждали роль регионов в правовом обеспечении подготовки кадров для цифровой экономики.
"Цифровая экономика – это целый комплекс мероприятий, направленных на внедрение инновационных, в том числе IT, технологий в экономику, в бюджетную сферу, в предоставление государственных и муниципальных услуг, в вопросы, связанные с документооборотом между организациями и органами власти, и так далее. К этому стремится российское государство, регионы и в том числе Алтайский край", — отметил Александр Романенко.
Очень важна сегодня цифровизация многих услуг, общественных и экономических процессов, которые ранее осуществлялись традиционными способами, добавил он.
"Нередко сегодня человек вынужден идти в поликлинику, обращаться в регистратуру, брать талон, стоять в очереди к доктору. Сегодня активно внедряется услуга, когда человек по телефону или интернету может записаться к специалисту и прийти в назначенное время. И прямая обязанность законодателей — соотносить законодательную работу с новыми явлениями и факторами жизни общества", — подчеркнул Александр Романенко.
По его словам, на сегодняшний день в регионе подготовлен очень глубокий анализ по видам информатизации и цифровизации различного рода процессов.
"Наша задача состоит именно в этом – вклиниться в общемировые технологии. Просто без этого будущего у нас нет", — сказал Александр Романенко.
Спикер регионального парламента отметил, что в данном направлении сегодня работает федеральная программа, на которую выделены большие финансовые средства. И Алтайский край в ней участвует. Это позволит расширить распространение доступа к сети Интернет, даст возможность многие виды муниципальных и государственных услуг предоставлять на всей территории Алтайского края.
Комментарии
По надоям вина край давно в лидерах.
Пора цифровизацию подтянуть.
Вначале попробуйте население избавить от печного отопления, деревянных туалетов на улице, мусорных свалок по всей стране и от бездорожья в сельской местности.