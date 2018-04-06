Сезон активности клещей начался в Алтайском крае. Уже зафиксированы случаи укусов. Так, клещ укусил ребенка в Солонешенском районе, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Ребенку ввели иммуноглобулин. При этом в ведомстве отмечают, что в этом году сезон активности клещей начался на неделю позже, чем в прошлом году.
Управление отправило письма и предписания владельцам баз отдыха, туристических баз, санаториев, парков о необходимости расчистки территорий, энтомологической экспертизы и, при обнаружении клещей, акарицидной обработки.
В регионе в этом году против клещевого энцефалита привились более 30 тысяч жителей края, в том числе более 22 тысяч детей. Между тем пика активности клещей ждут на Алтае в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при выездах на природу соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.
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