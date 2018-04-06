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6 метров и выше: Дугин проверил, как Затон готов отразить удар стихии

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
При уровне воды в 580 см будет затоплена дорога в город, после чего откроют теплоходное сообщение с поселком

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Уровень Оби у Барнаула уже в ближайшие дни может превысить не только критическую отметку в 540 см, но и достичь как минимум 600 см. О неутешительном прогнозе 6 апреля в ходе заседания комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод, состоявшегося в Затоне, рассказал глава города Сергей Дугин. Сегодня утром уровень воды в Оби рядом с Барнаулом составлял 439 см.

По словам градоначальника, из-за резкого повышения температуры уже в ближайшее время начнется активное таяние снега, что только усугубит ситуацию. Основной удар стихии придется по многолетней традиции на Затон. Впрочем, сити-менеджер не стал исключать, что частичное подтопление ждет и поселок Ильича. Кроме того, в ближайшие дни начнет топить и низменные места в городе, которые географически относятся преимущественно к Индустриальному району.

В выездном совещании приняли участие главы районов, представители МЧС, полиции, ветеринарной службы, а также эпидемиологи.

Так, в частности было отмечено, что в настоящее время проведена плановая вакцинация животных на тех территориях в Барнауле, где прогнозируется паводок. В частности, прививки делались от сибирской язвы. В ближайшее время домашний скот будет отправлен на возвышенные участки в места временного содержания.

Начальник территориального управления микрорайона Затон Вадим Чутчев рассказал, какие меры приняты в поселке накануне прихода стихии. Уже проверена работа систем оповещения, проведен подомовой обход всех жителей. Каждому вручили памятку о том, как вести себя при паводке. Для справки: всего в Затоне насчитывается 638 домовладений и 55 многоквартирных домов. Официально здесь зарегистрировано 2312 жителей, фактически проживают 2390 человек. Между тем еще годом ранее население Затона равнялось 2,5 тысячам жителей.

По словам Вадима Чутчева, местные жители располагают 372 лодками, которые будут задействованы в случае ЧС. При уровне воды от 4,6 до 4,8 м вода начинает переливаться через дамбу в поселке. Добавим, когда вода в Оби превысит отметку в 580 см, будет полностью затоплена дорога, связывающая Затон с Барнаулом. В этом случае планируется наладить сообщение с краевым центром при помощи теплоходов. Кстати, речной флот провел всю прошедшую зиму в поселке.

В 4 магазинах Затона уже создан необходимый запас продуктов и товаров первой необходимости. В местной поликлинике также сделан запас медикаментов. Определены и места сбора для населения в случае ЧС.

Также Вадим Чутчев доложил главе Барнаула, что в Затоне заранее была выполнена отсыпка низменных мест, создан заградительный вал, который должен задержать приход большой воды в поселок. Сергей Дугин посоветовал не тянуть местным жителям и заранее все свое имущество из погребов и сараев поднять повыше, чтобы уберечь его от воды.

Главному полицейскому Барнаула Максиму Гердту поручено организовать дежурство правоохранителей рядом с домами жителей Затона, которые будут пустовать в паводок, чтобы не допустить случаев мародерства.

То же самое касается и личного автотранспорта, который владельцам придется отогнать на возвышенное место. Здесь должна быть организована охраняемая стоянка, заметил Дугин.

Теперь коротко, что касается проблемных мест в остальных частях Барнаула. Индустриальный район. Самые болевые точки на карте — это поселок Власиха и улица Просторная. Ожидается, что большая вода придет сюда с полей. Угол улиц Сергея Ускова — Взлетной в марте уже заливало талыми водами, проблема была оперативно решена, но не исключено, что все повторится опять.

В Железнодорожном районе в потенциальную зону подтопления входят 29 домов, в которых проживает 81 человек. В Октябрьском районе под удар стихии могут попасть 20 домов, все они находятся в поселке Ильича. Здесь дамба должна сдержать стихии, заверил собравшихся Сергей Дугин.

При этом подтопление может идти не только за счет талых, но и грунтовых вод. Глава города поручил организовать круглосуточное дежурство бригад по откачке воды.

Также градоначальник распорядился доводить оперативную информацию о паводке до населения не реже чем 3 раза в сутки.

Читайте также в сюжете: Паводок-2018
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

6.04.2018 15:20
- гость -

Что то очень часто и не всегда нужно показывают этого чудо - мэра! Пиар акция - везде был, все знает и т.д. В свое время также часто "крутили" Калганова и Савинцева.

0  0
6.04.2018 15:42
- гость -

ТЦ "Огни" он уже "проверил" и после его заключения что есть небольшие недочеты, но все хорошо - нашлось большое количество нарушений, причем серьёзных.

0  0
6.04.2018 15:43
Агния Барто


Стоит новый шифоньер,
на него ты посмотри:
снаружи гладкий и блестящий,
но пустой внутри!



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