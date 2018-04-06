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Самодельные заготовки для изготовления огнестрельного оружия обнаружили полицейские в Бийском районе, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Заготовки кустарного производства были найдены на территории частного подворья.
"Проверяя оперативную информацию о факте незаконного хранения огнестрельного оружия, полицейские нанесли внезапный визит жителю села Лесного Бийского района. В ходе проведённого осмотра были обнаружены и изъяты деревянные и металлические элементы кустарного производства, по внешним признакам схожие с огнестрельным оружием", — уточняют в полиции.
В настоящее время найденные элементы направлены на экспертизу.
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