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Ограничить доступ: Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России

, ИА "Амител"
Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд Москвы

Роскомнадзор в пятницу, 6 апреля, обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram.

"На основании ст. 15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", — указано в сообщении Роскомнадзора.

В России запущена процедура блокировки популярного мессенджера. Еще в октябре 2017 года Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей. Причина — отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Telegram Messenger LLP подал на это решение жалобу, 12 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал решение суда по этому делу законным, пишет "Интерфакс".

Уже в 2018 году Верховный суд России 20 марта вновь отказал Telegram в признании недействующим приказа ФСБ РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей интернета. Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для выполнения запроса ФСБ. На следующий день, 21 марта, стало известно, что Telegram оспорил штраф в Европейском суде по правам человека, пишет информагентство.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.04.2018 15:39
- гость -

А не сильно ли ФСБ и Роскомнадзор пытаются ограничить конституционное право граждан! Сегодня Telegram, а завтра будут требовать свободный вход в квартиры граждан!

0  0
6.04.2018 15:46
- гость -

6.04.2018 15:39
- гость -

Крымчанка, дочь офицера?

0  0
6.04.2018 15:46
- гость -

15:39, через 6 лет привычного нам интернета уже не будет. Будет какой-нибудь рунет где всё запрещено.

0  0
6.04.2018 15:50
- гость -

В ЕС даже после терактов никому даже в голову не пришло что то запрещать...

0  0
6.04.2018 15:52
- гость -

cкоро фсб обяжат людей камеры в квартиры ставить такими темпами...

0  0
6.04.2018 16:01
iOne

Бред несут просто!
Других то способов у террористов общаться нет конечно.
И про то ,что бывают "левые" симкарты они не догадываются.

0  0
6.04.2018 16:02
- гость -

Странно,что на основании закона о защите информации, требуют информацию раскрыть .

0  0
6.04.2018 16:03
Гонец из Пензы

Конституция РФ
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

0  0
6.04.2018 16:05
Гонец из Пензы

Гарант опять наклал на гарантии :\

0  0
6.04.2018 16:45
- гость -

6.04.2018 15:50
- гость -
В ЕС даже после терактов никому даже в голову не пришло что то запрещать...

выдействительно считаете это достижением?
или вам американские свободы. когда полицейский может застрелить кого угодно душу греют?

0  0
6.04.2018 16:47
- гость -

6.04.2018 16:05
Гонец из Пензы
Гарант опять .....

как удобно вы устроились, все вокруг виноваты, кроме вас, несравненного

0  0
6.04.2018 17:00
Гонец из Пензы

16:47, не все, а Гарант соблюдения Конституции РФ
Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.
меня "несравненного" обсуждать в этом контексте не вижу смысла. для вас - тем более

0  0
6.04.2018 17:00
- гость -


6.04.2018 15:46
- гость -
Вы знаете, я дочь Павла Дурова и тут не всё так однозначно...

0  0
6.04.2018 17:26
гостю 16:45

И даже с учетом этого, в США на 100 тыс .населения у них 4,9 убитых а в России 10,2 на 100 тыс. можно писать, что хочешь, а не получить три года за какой-нибудь "лайк" в не понравившейся гос-ву или РПЦ теме...

0  0
6.04.2018 17:28
гостю 16:45

это и называется свобода слова и защита информации о частной жизни... а не то что происходит в России под предлогом благих намерений

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