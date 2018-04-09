Смертельно опасная и коварная болезнь, которая может никак не проявлять себя. В год во всем мире от туберкулеза умирают 1 млн 700 тыс. человек. Им болеют и дети, и взрослые. В группе риска находятся не только люди, которые ведут нездоровый образ жизни. Например, те, кто "сидит" на диетах и у кого нет прививок, тоже рискуют услышать страшный диагноз.

Как лечат туберкулез в Алтайском крае, можно ли излечиться полностью (и сколько это стоит), как мутировала болезнь и опасны ли прививки, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказала главный внештатный детский фтизиатр министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Каманина.

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Беседовала Татьяна Гладкова.

- Ирина Алексеевна, насколько актуальна данная проблема для нашего региона?

- Эта проблема была и остается актуальной. Среди инфекционных заболеваний туберкулез занимает одно из ведущих мест. В 2017 году в мире от этой болезни умерло около 1 млн 700 тыс. человек. И по статистике туберкулез занимает девятое место среди причин смертности.

Получается так, что с 2015 года ВОЗ обратил внимание на то, что проблеме детского туберкулеза не уделяется должного внимания.

Больной туберкулезом взрослый — это песня, начатая в колыбели ребенка. Чаще человек инициируется в возрасте до семи лет, и инфекция остается в организме. Любые стрессы, вредные привычки приводят к тому, что человек может заболеть туберкулезом. Очень быстро – от трех недель до нескольких лет. Заболевание начинается тогда, когда меняются условия жизни: питание, образ жизни.

В Алтайском крае большое внимание уделяется вопросам профилактики, раннего выявления туберкулеза, лечения. Особенно детей. Мы не можем сказать, что нас не слышат. Нас слышат и нам помогают.

- Помогают чем?

- Например, 45 миллионов выделило правительство Алтайского края на приобретение иммунопрепаратов, на обследование. Сумма выделена в 2018 году. В прошлом, должна сказать, нам тоже было выделено 45 миллионов.

- Сколько детей болеет туберкулезом в нашем регионе?

- Надо сказать, что болеет не так много детей – около 120 человек. Однако лечение одного больного туберкулезом с неосложненной и лекарственно чувствительной формой обходится в 2,5 млн.

- В год?

- Нет, для того, чтобы излечить ребенка от туберкулеза. А если множественная лекарственная устойчивость – около 5 млн. Это огромные деньги. Но это нам помогает справиться с болезнью. В 2016 и в 2017 годах смертности от детского туберкулеза в Алтайском крае не было. Хотя был один случай. Но речь идет о ребенке не из Алтайского края.

Ребенок ехал в Казахстан через наш регион. Так что мы можем сказать, что у нас за два года не было смертности. Это очень хороший показатель.

- А если сравнивать с другими сибирскими регионами?

- В соседних регионах ситуация тоже хорошая. Обычно умирает один-два человека в год, не более. И это считается не очень хорошим показателем. Это говорит о том, что болезнь была выявлена несвоевременно. Здесь нам помогает то, что мы делаем детям регулярно иммунологические пробы, подросткам плюсом к этому делаем флюорографию. Это позволяет выявить туберкулез на начальных стадиях и излечить его без остаточных изменений.

И когда ребенок вырастет, он может выбирать любой вуз, любую профессию, несмотря на такое тяжелое заболевание.

- Пациенты полностью излечиваются?

- Полностью. В отдельных случаях только мы, фтизиатры, можем увидеть остаточные изменения там, где был туберкулез.

- Ирина Алексеевна, сколько времени требуется на полное излечение?

- Это зависит от формы туберкулеза. От девяти месяцев до 1,5 лет. Это хроническая инфекция, лечится долго, поэтому такие большие затраты. Ребенок лечится в больнице, в санатории, все это бесплатно. Лечение — это не только лекарства. Это и питание еще. Это комплекс.

- Сегодня лечат тот самый туберкулез, который был лет 50 назад? Или это уже другая болезнь?

- Часть детей, как и взрослые, болеют лекарственно устойчивым туберкулезом. Болезнь приспосабливается к тем мерам, которые мы используем против нее. Она становится невосприимчивой. Приходится постоянно менять лечение, препараты. Все лекарства старого поколения очень токсичны. И длительность приема увеличена. Если это лекарственно чувствительный туберкулез, то мы его излечим за 9-12 месяцев. А если нет, то в некоторых случаях мы лечим до двух лет. Особенно в сочетании с ВИЧ. У нас есть и такие дети.

- Раньше туберкулез называли "болезнью бедных". Также им болеют те, кто ведет асоциальный образ жизни. Сегодня это утверждение еще считается правдивым?

- Несмотря на то, что в основном болеют чаще лица, о которых вы сказали, сегодня увеличивается количество детей, заболевших туберкулезом, из хороших, благополучных семей, с хорошими условиями жизни.

- Как заражаются они этой болезнью?

- От больных туберкулезом взрослых. Вы же понимаете, если ребенок, особенно маленький, не привит БЦЖ, то у него нет иммунитета. И встретив впервые эту инфекцию, когда какой-то больной находится рядом, человек может очень легко заразиться. Здоровый ребенок, привитый, не заболеет туберкулезом. Или только легкой формой. А ослабленный ребенок, с хроническими заболеваниями, непривитый - он может заболеть.

И когда мы анализируем наши данные, то получается, что туберкулезным менингитом болеют те детки, которые не были привиты БЦЖ в роддоме.

- Некоторые родители считают, что проба Манту опасна. Вы, как специалист с огромным стажем, что можете сказать?

- Только одно: этой пробой пользуются более ста лет. Мы делаем детям до 7 лет пробу Манту. Подросткам с 8 до 14 и с 15 до 17 лет проводим диаскинтест. Расскажу, в чем разница. Первый препарат вводят под кожу, и он дает положительную реакцию, если у ребенка имеются антитела к туберкулезным палочкам. Детям с выраженными пробами мы обязательно делаем компьютерную томографию, чтобы выявить туберкулез. И, как правило, выявляем.

Диаскинтест не выявляет инфицирование, он выявляет активность туберкулезной инфекции. Если он положительный, то это значит, что инфекция развивается и необходимо исследование. Даже если туберкулез не выявлен, все равно требуется профилактическое лечение.

- Считается, что можно заболеть туберкулезом даже в автобусе.

- Такое возможно, если больной будет кашлять прямо на ребенка. Но ни одна мама не позволит этого сделать. Теоретически такое возможно, практически — нет. Если ребенок привит и если он здоров, то он сможет справиться с той малой долей инфекции.

- Туберкулез опасен в том числе и тем, что он не дает симптомов.

- Да, он может быть незаметен для родителей. Например, повышение температуры в вечерние часы до 37,5 градусов. Оно может быть даже не каждый день. Также у ребенка могут быть поведенческие симптомы. Он становится раздражительным, плаксивым и так далее. Такая ситуация не воспринимается родителями как болезнь.

Также можно понять по увеличению лимфатических узлов. Это должно насторожить родителей. Может появляться потливость по ночам, снижение аппетита и снижение веса. Но все это идет постепенно. Если мы на ранней стадии выявляем болезнь, то все это проходит бесследно.

- Результатам флюорографии можно доверять на 100%?

- Нет. Такие методы у детей выявляют только около 50% болезни органов дыхания. Компьютерная томография позволяет выявить процесс заболевания на самых ранних стадиях. Это приводит к хорошим результатам.

- ВОЗ поставила довольно амбициозную задачу - к 2050 году полностью ликвидировать туберкулез. Это наше будущее?

- Да, поставили такую цель. Но я уверена, что туберкулез найдет обходные пути и будет появляться как эпизодическое заболевание.

У нас в Алтайском крае ситуация неблагоприятна как среди взрослого населения, так и детского. Однако идет тенденция к снижению.

У нас многие родители отказываются от иммунологических проб. И появились случаи, когда мамы и папы отказываются от прививок.

- Чем это опасно?

- Мы же не можем проконтролировать все контакты ребенка. Чем старше он становится, тем сложнее. Но когда у ребенка есть прививка, то даже если он заболеет, то только ограниченной формой. А если нет прививки или не проводили пробу, то все будет сложнее.