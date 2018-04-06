Фото: "Р-спорт"
Олимпийский чемпион по гребле на байдарке Александр Дьяченко с 2018 года будет представлять на соревнованиях Алтайский край.
Помимо него контракты с нашим регионом подписали еще два спортсмена – байдарочник Кирилл Ляпунов и каноистка Ирина Андреева. Все они продолжат давать параллельный зачет Москве, но основным регионом для них будет именно Алтайский край.
Как сообщает региональное управление спорта и молодежной политики, победитель Олимпийских игр – 2012, чемпион мира и Европы Александр Дьяченко и серебряный призёр чемпионата Европы, участник Олимпийских игр – 2016 Кирилл Ляпунов вместе выступают в байдарке-двойке и байдарке-четвёрке, в экипаж которой также входят Роман Аношкин из Омской области и ещё один представитель Алтайского края Руслан Мамутов.
Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 Ирина Андреева специализируется в одиночном и парном спринте.
Дьяченко, Ляпунов и Андреева продолжат давать параллельный зачёт Москве, но основным регионом для них теперь будет Алтайский край. По словам Юрия Морозова, директора СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко, приглашение этих титулованных спортсменов сделано для дальнейшего развития гребли на Алтае и с прицелом на Олимпиаду в Токио.
"По программе развития гребли в Алтайском крае на 2014-2020 годы мы уже выполнили все пункты, кроме одного – иметь своего участника Олимпийских игр – 2020. На президиуме краевой федерации, который состоится 30 апреля, будет обсуждаться новая программа развития гребли на период с 2019 до 2024 года. Эта программа будет дорабатываться, окончательно её примут в ноябре. Она будет заточена уже под Олимпийские игры в Париже", — приводит его слова издание "Алтайский спорт".
Ожидается, что в июне все звёздные спортсмены, представляющие Алтайский край, соберутся на гребном канале в Барнауле для подготовки к чемпионату страны.
Комментарии
Зачем нам готовить чемпионов из алтайских ребятишек, когда можно набрать кучу отработанных старых пердунов ???
И платить им не маленькое жалование отнимая деньги у нашей детворы