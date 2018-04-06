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Экспорт продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из России по итогам прошлого года составил 20,7 миллиарда долларов, что на 21,1% больше показателя 2016 года, сообщает газета "Известия", ссылаясь на доклад Минсельхоза.
Треть вывезенного за кордон продовольствия приходится на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Эксперты полагают, что в ближайшие годы эта экспортная статья может вырасти в 1,5 раза.
Также отмечается, что в прошлом году на страны дальнего зарубежья пришлось 75% всей стоимости вывезенных товаров — 15,9 миллиарда долларов.
Покупателями-лидерами российской продукции в данном случае являются Турция, Египет, Китай и Южная Корея.
Комментарии
ну да хорошую пшеницу за бугор, а свои пусть из фуражного зерна хлеб едят.