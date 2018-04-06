Пятница, 6 Апрель, 19:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,83
€ 70,71
374140
10°
Обь
439см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Великий Пост-2018
Новости

Владимир Машков назначен худруком "Табакерки"

, ИА "Амител"
К своим обязанностям он приступит 23 апреля

Фото: passion.ru

Народный артист России Владимир Машков назначен художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка". Об этом пишет ТАСС.

К своим обязанностям Машков приступит  23 апреля, когда пройдет 40 дней со дня смерти Олега Табакова. Артисты театра встретили Машкова аплодисментами.

"Спасибо за доверие, за надежду, за уверенность, что мы живой, хоть и маленький театр.  Хочу, чтобы мы минутку вспомнили нашего учителя, давайте постоим и вспомним Олега Павловича", — сказал Машков.

Новый худрук  уже получил подарок от труппы — символическое сердце с ключом от театра.

Напомним, Олег Табаков умер 12 марта этого года. Ему было 82 года, но он практически до последнего руководил московским театром.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
19:25
Предметом тревоги назвали в Ростуризме возобновление полетов в Египет 1
19:08
Коротко о главном: ямочный ремонт, суд над ректором и барнаульский Затон
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 апреля
18:50
Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы 5
18:22
Ледоход на основных реках Алтайского края ожидается в ближайшую неделю 0
18:06
Самолет повредили в Омске при погрузке пассажира 2
17:50
Владимир Машков назначен худруком "Табакерки" 0
17:33
Подозреваемого в краже велосипеда в Рубцовске нашли по следу обуви 1
17:23
Денежные поощрения получат 20 лучших учителей Алтайского края 3
17:12
СМИ: Россия увеличила экспорт продовольствия на 21% 3
17:03
Депутаты Госдумы поддержали выдвижение Тулеева на пост спикера облсовета 2
16:49
Заготовки для огнестрельного оружия обнаружила полиция под Бийском 3
16:33
Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко решил выступать за Алтайский край 1
16:21
Проснулись: ребенка укусил клещ в Алтайском крае 0
16:15
Никакой отмены не будет: барнаульские депутаты о судьбе публичных слушаний 2
16:05
Россияне включили Пасху в тройку главных праздников 3
15:50
Британские эксперты назвали светодиодные фары опасными для водителей 2
15:32
Ограничить доступ: Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России 16
15:24
Житель Алтая под видом сотрудника ФСБ предлагал барнаульцам услуги "решалы" 1
15:12
Чиновников в России будут оценивать по качеству работы с людьми 0
15:01
6 метров и выше: Дугин проверил, как Затон готов отразить удар стихии 6
14:51
Алтайский край стремится к цифровизации услуг – Романенко 2
14:34
Барнаулец попался в руки аферистов при пополнении баланса онлайн-биржи 1
14:26
Детские больницы и поликлиники на Алтае перейдут в "бережливый" формат 5
14:12
Авария с участием маршрутки произошла на проспекте Ленина в Барнауле 0
14:02
Ректора Алтайской академии экономики и права ждет суд за невыплату пособий 7
13:49
Дождь и мокрый снег: какая погода ждет жителей Алтайского края на Пасху 0
13:33
Блогер Юрий Дудь в своем Instagram рассказал о "бомбической" природе Алтая 25
13:30
Победители розыгрыша от кондитерской сети "Форне" 4
13:23
ДТП, ветер и ледоход: алтайское МЧС опубликовало прогноз ЧС до 12 апреля 5
13:15
Эксперты рассказали о росте цен на шоколад в России 1
13:04
Губернатор Александр Карлин принял участие в заседании Госсовета в Москве 2
12:51
Собственники помещений "Зимней вишни" просят не сносить уцелевшие площади 23
12:40
Названы участки в Барнауле, где переложат тепловые сети 0
12:32
Живодера, воткнувшего нож в глаз собаке, ищут в Новосибирске 8
12:23
"Барнаульский пищевик" за 300 миллионов займется спасением свинокомплекса 1
12:14
Есть идея: зачем хотят ввести обязательное страхование пассажиров такси 1
12:03
Алтайским заключенным разрешат смотреть матчи чемпионата мира по футболу 1
12:00
Ярмарка профессий для школьников пройдет в АлтГТУ 0
11:49
Сбербанк прокомментировал угрозу заражения смартфонов клиентов вирусом 7
11:34
Власти Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в первую очередь 4
11:22
Осторожно, фальшивомонетчики: в Барнауле выявили поддельные 5000 рублей 1
11:12
Минфин выступил за обязательное страхование пассажиров такси 5
11:05
В ТРЦ "Пионер" придет Октябрь 0
11:04
Дороги и мосты, разрушенные паводком, восстанавливают в Алтайском крае 0
10:50
Барнаульцев приглашают на предпасхальные ярмарки 0
10:40
Где и когда барнаульцы могут освятить куличи на Пасху 0
10:32
Новая техника пройдет по Красной площади в Москве 9 мая 1
10:30
Как помочь пострадавшим во время паводка в Алтайском крае 2
10:21
Уровень Оби в Барнауле достиг 439 сантиметров 1
10:12
Трассу перекрыли в Топчихинском районе из-за подтопления 1
10:03
Пропавший мужчина из Барнаула найден живым 0
10:00
Более 50 миллионов рублей выделят на поддержку российских стартапов 1
09:51
Мэрия Барнаула отказалась от ямочного ремонта весной на дорогах по БКД 14
09:32
Неработающие светофоры осложнили движение у вокзала в Барнауле 0
09:30
"Билайн" подвел итоги туристического сезона в Шерегеше 0
09:25
Мужчина впервые родил ребенка в Финляндии 16
09:16
Детская писательница Ирина Токмакова скончалась в Москве 2
09:05
Страстная пятница: история и традиции самого скорбного дня для верующих 23
09:02
Где выгодно купить теплицы в Барнауле 0
08:48
Более 200 участков остаются подтопленными в Алтайском крае 0
08:32
Более 20 человек тушили горящий частный дом в Рубцовске 0
08:24
Вулканы, молнии, рисунки светом: какие шоу приготовили в музее "Как-так?" 0
08:16
Депутаты "Единой России" оказывают помощь пострадавшим от паводка на Алтае 8
08:04
Чемпионат по улыбке пройдет восьмого апреля в ТРЦ "Пионер" 0
07:50
От пинг-понга до трамвая: чем запомнилось в истории 6 апреля 0
07:42
Раунд за гостями: как прошел первый четвертьфинал Лиги "КВН-Алтай" 0
07:31
Интернет "взорвала" минутная потасовка русских хоккеисток в конце матча 8
07:22
"На войне я не видел американских солдат": барнаульский ветеран о победе 107
07:14
Интерактивное путешествие по главным загадкам росписи "Тайная вечеря" 3
07:03
Дом с тремя гардеробными и двухэтажной баней продают в Барнауле за 12,9 млн 10
06:51
Мэрия вложит миллиард в систему водоотведения для правого берега Барнаула 29
06:41
Страстная пятница: что можно, а что нельзя делать в этот день 5
06:32
Долгожданные "железные кони": как в Барнауле запускали первые трамваи 1
06:23
Это было круто: как "зажгла" в Барнауле культовая группа "Руки вверх" 83
06:14
Потеплеет до +17 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 апреля 0
06:01
Залечь на дно в Выборге: средневековый город раздора в объективе Amic.ru 10
05:58
Смоленский губернатор: регионам нужно вернуть специализацию, как в СССР 2
04:56
Власти пообещали не строить ТЦ на месте "Зимней вишни" в Кемерово 1
03:40
Путин провел встречу с врио главы Кемеровской области 0
01:06
Елена Исинбаева назвала своего сына Добрыней Никитичем 14
00:11
Ученые из России разработали технологию трехмерной печати для биомедицины 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.