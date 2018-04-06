Народный артист России Владимир Машков назначен художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка". Об этом пишет ТАСС.
К своим обязанностям Машков приступит 23 апреля, когда пройдет 40 дней со дня смерти Олега Табакова. Артисты театра встретили Машкова аплодисментами.
"Спасибо за доверие, за надежду, за уверенность, что мы живой, хоть и маленький театр. Хочу, чтобы мы минутку вспомнили нашего учителя, давайте постоим и вспомним Олега Павловича", — сказал Машков.
Новый худрук уже получил подарок от труппы — символическое сердце с ключом от театра.
Напомним, Олег Табаков умер 12 марта этого года. Ему было 82 года, но он практически до последнего руководил московским театром.
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