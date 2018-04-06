Фото: sb-otvet.ru
Конкурс на определение лучших педагогов Алтайского края стартует в регионе — по его итогам выберут 20 победителей.
Как сообщает "Алтайская правда", каждый из этой двадцатки получит по 200 тысяч рублей ко Дню учителя.
Принять участие в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет. Кроме того, основным местом работы участника должна быть образовательная организация с начальным общим, основным общим или средним общим образованием.
Также оговаривается, что в случае, если сотрудник учебного заведения выполняет исключительно административные или организационные функции, он не может принять участие в конкурсе.
Конкурсные материалы принимаются с 9 по 16 апреля в Алтайском институте повышения квалификации.
Комментарии
ну да это всего лишь учителя.. даже на двадцатую часть бмв не заслужили...