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Полиция в Рубцовске установила личность подозреваемого в краже велосипеда по следу обуви, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В правоохранительном ведомстве уточняют, что в дежурную часть поступило сообщение о краже из дома по улице Комсомольской — некий злоумышленник похитил велосипед, коньяк и деньги.
Оперативники установили, что преступление было совершено через выставленное окно.
"При осмотре места происшествия эксперты обнаружили и изъяли след обуви, оставленный на полу в комнате. С помощью базы данных сотрудникам экспертно-криминалистического отдела удалось установить лицо, совершившее преступление", — отмечают в полиции.
Подозреваемым оказался горожанин 1976 года рождения. После того, как его задержали, мужчина дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый определен под арест.
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