Восемь депутатов Госдумы поддержали выдвижение экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на пост спикера парламента Кемеровской области. Об этом пишет портал xakac.info.
Депутаты направили письмо врио губернатора Кузбасса Сергею Цивилёву с просьбой поддержать Тулеева. Такие же письма кемеровские депутаты отправили в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам облсовета и председателю областного Совета народных депутатов Алексею Синицыну.
Издание сообщает, что Аман Тулеев считается депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, получив мандат депутата в избиркоме региона. Ранее этот мандат принадлежал однопартийцу Тулеева по "Единой России" Вану Вай-Чену (по некоторым данным, бывшему личному врачу чиновника, специализирующемуся на восточной медицине и иглотерапии).
Напомним, Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля после трагедии в кемеровской "Зимней вишне". В этот же день на должность врио губернатора области был назначен Сергей Цивилёв.
Комментарии
Позор!
Не трогайте Тулееча.... Сколько он для Кузбасса сделал вам и не снилось!