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Работники компании "Селф" в Барнауле сейчас вплотную приступили к строительству нового здания для театра кукол "Сказка", который будет расположен на улице Пушкина на своем историческом месте в центре города. Общая стоимость проекта составляет около 297 миллионов рублей. По сути, после появления "Сказки" в краевой столице практически будет закрыт вопрос с необходимостью масштабной и дорогостоящей реконструкцией театров. На очереди останется только Алтайский музыкальной театр, который недавно сменил название. При этом остается необходимость помощи Бийскому городскому театру драмы. Вспоминаем, как и когда в Алтайском крае реконструировали театральные учреждения.

Театр драмы имени Шукшина

Главный театр региона решили реконструировать по инициативе губернатора Александра Карлина. Обновление драмы было в рамках плана по по подготовке к празднованию 70-летия региона. На эти работы было выделено по тем меркам довольно большие средства в размере 100 миллионов рублей. При этом в этот же год завершилась реновация Алтайской филармонии. Ожидалось, что на 70-летие Алтайского края приедет президент Владимир Путин, поэтому к его визиту в регионе готовились довольно серьезно.

Реконструкция театра драмы имени Василия Шукшина должна была длиться три с половиной года, а проведена в рекордные сроки — за девять месяцев. На ремонте здания театра трудились в три смены более 300 человек: бригады строителей, отделочников, сантехников, электриков, сварщиков, плиточников, специалистов по установке систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем противопожарной защиты, по установке сценического оборудования и художественного света.

Архитектурный проект реконструкции осуществлен ООО "Архитектурная Мастерская Тоскина" (АМТ-Проект) и ОАО "Алтайгражданпроект". Главный архитектор проекта Евгений Тоскин из Бийска также был причастен к дизайну национального драматического театра Республики Алтай и все той же Государственной филармонии Алтайского края.

Губернатор тогда ставил задачу сохранить ставший привычным всем жителям краевой столицы архитектурный облик здания. Поэтому фасад здания остался почти без изменений, однако внутри стены и и пол фойе были отделаны гранитом, колонны облицованы чёрным мрамором. Старая парадная лестница, ведущая на второй этаж театра, изменилась. Были также отреставрированы оконные витражи, получившие дополнительную подсветку.

Изменился и зрительный зал. Пол поднят на полметра, а зрительный зал сокращен с 852 до 711 мест. Также появился репетиционный зал.

Сегодня театр драмы, пожалуй, одна из главных площадок Барнаула, где регулярно проходят различные мероприятия, съезды и конференции. Кроме того, театр — одно из ключевых площадок Шукшинского кинофестиваля.

Рубцовский драматический театр

Один из двух театров края, находящийся не в Барнауле, ждал своего внимания долгими десятилетиями. Объект уже находился на грани разрушения и в его стенах было уже не до творчества. Рубцовскому драматическому театру в прошлом году исполнилось 80 лет. Театр разместился в единственном на тот момент учреждении культуры – клубе им. 10-летия Великого Октября, построенном в 1927 году. Это здание стало его родным домом на 80 лет и, видимо, будет им еще долгие годы. Однако ремонтировать объект было необходимо еще много лет назад, но капитального ремонта тут так и не проводили. Директор культурного учреждения несколько раз обращался за помощью руководителям региона. В итоге его услышал губернатор, который распорядился выделить 20 миллионов рублей. Сейчас там уже ведутся работы. Помимо выполнения капитального ремонта, который будет выполняться поэтапно в течение трех лет, драматический театр получит еще 4 миллиона рублей на приобретение звуковой и световой аппаратуры и гастрольной деятельности. Сейчас же там поменяли кровлю, окна.

Бийский городской драматический театр

Бийский городской драматический театр имеет статус муниципального учреждения и относится к разряду театров малых городов. Фактически объект на балансе местной администрации, поэтому не имеет такой серьезной поддержки, как барнаульские театры, которые при этом финансируются исключительно из бюджета Алтайского края. Возможно, в Барнауле в ближайшие годы может появится свой городской театр. По крайней мере к этому призывал губернатор Александр Карлин.

Здание драматического театра построено в 1916 году по проекту гражданского инженера И.Ф. Носовича, окончившего Санкт-Петербургский Императорский институт гражданских инженеров. Исходное назначение здания – Народный Дом.Зрительный зал имел два яруса: амфитеатр по первому этажу и балкон на втором этаже. В 1960-е годы после реконструкции здание стало использоваться как театр. В связи с тем. Что инженерное обеспечение и объемно-планировочное решение здания перестали соответствовать требованиям к современному театру, в 1995 году было принято решение о его реконструкции.

Бийский же театр уже долгие годы ищет средства на еще одну реконструкцию. В прошлом году мэрия наукограда приступила к поискам специалистов, которые за счёт федеральных средств отреставрируют здание театра. Работы обойдутся в 16 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе поддержки инфраструктуры наукоградов страны. Внешний вид Народного дома останется прежним – на этом особенно настаивают заказчики.

Кроме того, было закуплено оборудование на 4 миллиона рублей. Ожидается, что все работы будут завершены в этом году.

Молодежный театр Алтая

Самый масштабный проект в современный истории Алтайского края, который получился неоднозначным. В 2009 году стартовала глобальная реконструкция, превратившая ДК в МТА. Изменения произошли поистине революционные. В нем появились цеха для изготовления и хранения декораций, 15 новых гримерных комнат с душевыми, гостиная и малый зал. Серьезные преобразования претерпел зрительный зал, в котором теперь 472 места. Сцена имеет поворотный круг, оборудована современной светотехникой и необходимыми театральными конструкциями. Балконы, ложи, сцена, лепнина. Ощущение сдержанного великолепия в интерьерах, замешанного на хорошем вкусе, охватывало гостей уже на входе. Главной задумкой проектировщиков, по их признанию, было сохранение исторического облика, поэтому фасад здания полностью соответствует первоначальному.

При этом здание обошлось почти в 400 миллионов рублей. Его открыли в день рождения Валерия Золотухина, все было пышно и красиво. Однако позже началась череда скандалов. Директор "Молодёжного театра Алтая" Татьяна Козицына отказывалась подписывать акт о приёмке здания, краевые власти в 2013 году не продлили с ней контракт. Против бывшего директора театра Татьяны Козицыной, которая отработала в МТА долгие десятилетия, завели уголовное дело о хищении 24 тысяч рублей. При этом выяснилось, были возбуждены еще другие уголовные дела в отношение подрядчиков, которые поставили некачественное оборудование в театр и нанесли ущерба на 16 миллиона рублей. В результате своих постов лишились несколько видных чиновников, со скандалом Барнаул и МТА покинул главный режиссер Дмитрий Егоров, который позже поставил несколько великолепных спектаклей. "МТА" за эти годы превратился в один из ключевых театров края, где проводят фестивали имени Валерия Золотухина.

Алтайский музыкальный театр

Ремонтные работы в зрительном зале проходили в 2016 году. На ремонт театра музыкальной комедии было выделено около 10 миллионов рублей. Отметим, что ремонт в барнаульской оперетте проводился довольно давно. Состояние зрительного зала неоднократно вызывало критику у местных зрителей. Там поменяли все зрительские кресла и закупили новое оборудования. Теперь же зрителям будет комфортно посещать спектакли, а также другие концерты, которые в музкомедии проходят нередко.

"Сказка"

Этот объект столица края получит летом 2018 года. Согласно техническому заданию, подрядчик также должен заложить фундамент, возвести новый объект со всеми коммуникациями, приобрести необходимое оборудование, благоустроить территорию. Зрительный зал нового театра кукол будет рассчитан на 250 человек. На все работы отводится 1,5 года. Общая стоимость работ – около 295 миллионов рублей.