Ледоход ожидается на основных реках Алтайского края в ближайшую неделю. Сейчас на гидропостах фиксируется разрушение ледового покрова, сообщает официальный сайт администрации региона.
Критическая отметка превышена на реке Алей в районе Алейска. 6 апреля у сел Староалейское и Солонешное зафиксировано повышение уровня воды.
Активное таяние снега в предгорьях прогнозируют на ближайшие трое суток. Также этот процесс могут ускорить дожди. В этот период специалисты предупреждают о возможном повышении уровня воды в малых реках предгорий и в верховьях рек Песчаная, Ануй, Чарыш и Алей, а также в бассейнах Бии и Катуни.
Ранее сообщалось, что ледоход на Оби в районе Барнаула начнется 5 апреля. Однако из-за похолодания ледоход отложился. Сейчас в регионе установились плюсовые температуры, и, вероятнее всего, ледоход начнется в ближайшее время.
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