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Никакой отмены не будет: барнаульские депутаты о судьбе публичных слушаний

, ИА "Амител"
Ключевые вопросы жизни города теперь смогут рассматривать при помощи как публичных слушаний, так и общественных обсуждений

Фото: uzaomos.news

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 30 марта изменили процедуру участия населения в ключевых вопросах местного самоуправления. Теперь градостроительные вопросы, в частности проект Генплана Барнаула, может быть рассмотрен не только на "публичных слушаниях", но и через "общественные обсуждения".

Разница между этими форматами в том, что для проведения публичных слушаний требуется проведение очных собраний, а для общественных обсуждений — нет. По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексея Боброва, публичные слушания были не самым удобным форматом для высказывания мнения горожан.

Такого же мнения придерживается и депутат городской думы Вячеслав Перерядов. "На самом деле никакой отмены публичных слушаний, как это подали отдельные СМИ, не было. Употреблять слово "замена" я тоже в данном случае считаю некорректным. Мы к существующей форме выражения населением своего мнения просто добавили еще одну. Причем в каких-то аспектах общественные обсуждения могут оказаться даже удобнее привычных нам слушаний. Они дают дополнительные возможности для людей быть услышанными. В ближайшее время Барнаульская дума примет документ, согласно которому четко регламентируется, какие вопросы жизни города можно обсуждать в той или иной форме", — пояснил свою позицию народный избранник.

"А "дебют" общественных обсуждений по одному из важных для города сюжетов, не исключено, придется уже на весну этого года. Стоит воспринимать это нововведение как дополнительную площадку для того, чтобы услышанными оказались максимальное количество жителей. Повторюсь, все изменения были сделаны исключительно в интересах жителей города. Живое общение власти и населения никто не сворачивает и не собирался этого делать", — заверил собеседник Amic.ru.

С Вячеславом Перерядовым солидарен и его коллега по БГД Евгений Носенко. "Не секрет, что раньше при помощи публичных слушаний иногда происходили манипуляции. Этим грешили обе стороны: и организатор, и участники. Опять же время таких мероприятий было не слишком удобным. Все не могли попасть в небольшой зал, который выделял муниципалитет для обсуждения той или иной проблемы. Я уж не говорю про то, чтобы зарегистрироваться официально в качестве участника", — поделился мнением депутат.

"Сейчас же, зарегистрировавшись на специальном портале в Интернете, ты сможешь лично получить на электронную почту эскизы предлагаемого проекта, все внимательно в спокойной обстановке изучить и проанализировать. А дальше уже выдвигать замечания, если они будут. Это очень удобная и демократичная схема, я считаю.

...Те, кто критикует нас за принятие такого решения — это представители оппозиционных фракций. Схема еще даже не была опробована, а они уже считают, что это никуда не годится. Думаю, это обычный пиар на злободневной теме и не более того. Общественные обсуждения, наоборот, снимут ту напряженность, что проявилась ранее при обсуждении Генплана города на публичных слушаниях.

Пример использования новой схемы мы видели недавно — когда вначале шло голосование в Сети за объекты комфортной городской среды, а затем барнаульцы выбирали понравившиеся эскизы уже очно, придя на участки 18 марта", — резюмировал Носенко.

Напомним, публичные слушания будут по-прежнему использоваться при обсуждении проекта Устава Барнаула, бюджета города и отчета о его исполнении, схемы теплоснабжения, стратегии социально-экономического развития. Сюда же относятся вопросы о преобразовании Барнаула (кроме случаев, когда по закону требуется проведение местного референдума).

Немаловажно, что инициатором таких публичных слушаний может быть гордума, глава города, население (инициативная группа численностью не менее 50 жителей). Проводятся слушания в срок от одного до двух месяцев со дня принятия решения об их проведении. Механизм запускается на заседании БГД. Население, как и обычно, информируется через офсайт города и газету "Вечерний Барнаул".

Между тем инициатива о проведении общественных обсуждений может исходить от тех же лиц, что и при публичных слушаниях. Свои предложения можно будет отправить по электронной или обычной почте. Главное новшество — в помещениях органов местного самоуправления города (например, в администрациях) будут проведены экспозиции (выставки демонстрационных материалов). Там любой заинтересованный сможет внимательно изучить все предлагаемые изменения, получить разъяснение у специалистов, оставить свое предложение в специальной книге. При себе обязательно иметь паспорт. Все материалы будут и на официальном сайте Барнаула.

Затем все предложения будут собраны в один протокол, обобщены. Итоги обсуждения подводит организатор обсуждений — уполномоченный орган местного самоуправления.

Какой именно формат — слушания или обсуждение —  будет использоваться для решения градостроительных вопросов, в ближайшее время будет прописано в правилах землепользования и застройки городского округа. Утверждают его также депутаты БГД.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

6.04.2018 16:28
- гость -

Сейчас первым же делом выберут место для новой свалки, мусоросжигательного завода и перегрузочных площадок.

0  0
6.04.2018 16:43
Да уж

"По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексея Боброва, публичные слушания были не самым удобным форматом..."
Не очень удобный формат, и совсем неудобный народ, когда вживую. Лучше по-тихому!

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