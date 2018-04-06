Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы. Ей ранее были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Прокуратура требовала для экс-президента 30 лет заключения и уплаты 118,5 миллиарда южнокорейских вон (около 95 миллионов долларов) штрафа. Об этом пишет РИА "Новости".
Скандал разгорелся осенью 2016 года. СМИ писали о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Силь не занимала никаких государственных постов, тем не менее она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Пару месяцев назад Цой Сун Силь получила 20 лет тюрьмы. Ее также обязали выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов)
Комментарии
эх не того и не в той стране...
Что там у них творится, такая приятная мадам.
Врятли наказание адекватно ее поступкам.
Если наш в этот суд попадёт, то ему 140000 лет тюрьмы дадут.
6.04.2018 19:15
- гость -
вашему Петруше не тюрьма, а веревочка светит...
"поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе."
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чой-то домик медведева вспомнился, да ролдугин-виолончелист...