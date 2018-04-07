Фото: livejournal.com
Предпасхальная суббота в Алтайском крае пройдет в условиях дождя и мокрого снега.
По информации регионального Гидрмоетцентра, осадки ожидаются на большей части края. На дорогах будет гололед, утром местами туман.
Дневные температуры составят +6...+11 градусов, в южных районах до +16 градусов.
Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В Барнауле также прогнозируются садки в виде дождя, мокрого снега, на дорогах местами гололедица, утром возможен туман. Днем также ожидается температура +7...+9 градусов.
Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду с усилением днем до 12 метров.
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