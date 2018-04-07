Фото: avito.ru
Коттедж площадью 270 квадратных метров продают в барнаульском поселке Лебяжье за 16,99 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом построен из кирпича, кровля выполнена из металлочерепицы. Все коммуникации — центральные.
На первом этаже коттеджа находятся: прихожая, холл, санузел, кабинет, каминный зал, кухня-столовая, сауна, выход во внутренний двор. На втором уровне холл с выходом на открытую террасу, три спальни, санузел совмещенный с ванной.
В подвале находится четыре помещения свободного назначения.
Дом находится на участке площадью 12 соток. Имеется два гаража, дровяник, баня с комнатой отдыха, камином и дубовой купелью.
Придомовая территория и дорожки вымощены тротуарным камнем.
Комментарии