Фото: www.israelculture.info
Заслуженный артист России, знаменитый блюзмен и экс-солист рок-групп "Машина времени" и "Воскресение" Евгений Маргулис и Компания представят свою новую программу "Квартирник" в Барнауле. Выступление состоится в ресторане "Барнаул" 15 мая.
Гостей ждет живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринужденное общение между песнями и теплая атмосфера. Все это в лучших традициях квартирников!
Ресторан "Барнаул" является идеальной площадкой для проведения подобных мероприятий. Также одним из его достоинств считается кухня, сочетающая в себе традиции, современность и авторскую неповторимость. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым! Сбор гостей в 19.00. Билеты уже в продаже – вся информация по указанным телефонам и в соцсетях ресторана.
Amic.ru предлагает пройти тест и выиграть билет на две персоны на выступление бывшего солиста группы "Машина времени". Для этого необходимо первому ответить на все вопросы теста. Результаты голосования мы подведем 23 апреля.
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