В Алтайском крае в прошлом году уровень безработицы составил 6,9%

Численность и состав рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет в РФ (по данным обследования за 2017 год) составила 76,108 млн человек. Из них официально занятыми считаются 72,142 млн человек, а безработными — 3,966 млн человек.
Всего в стране живет, напомним, примерно 146,8 млн человек. Таким образом в целом по стране уровень занятости составляет 65,5%, а уровень безработицы — 5,2%.
По Сибирскому федеральному округу эти числа выглядят чуть иначе — 62% занятых и 7,3% безработных. Из 12 сибирских регионов наиболее высокий уровень безработицы отмечается в Тыве (18,3%), Республике Алтай (12%) и Забайкальском крае (10,7%). Меньше всего официально безработных — в Хакасии (4,9%), Красноярском крае (5,7%) и Новосибирской области (6%).
Максимальное число занятых — в Красноярском крае (65,1%), Омской области (64,6%) и Новосибирской области (64,4%). Меньше всего занятых — в Тыве (50,3%), Бурятии (56,4%) и Республике Алтай (58,4%).
Для сравнения, в Алтайском крае численность рабочей силы оценивается статистикой в 1,131 млн рублей, из них занятых — 1,053 млн человек, а 78,2 тысячи человек — официально безработных. Таким образом уровень занятости в регионе равен 59,4%, а безработицы — 6,9%.
Между тем в январе 2018 года среднесписочная численность работников (без совместителей) в Алтайском крае составляла 609 372 человека.
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