Суббота, 7 Апрель, 08:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,83
€ 70,71
371849
6°
Обь
439см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Великий Пост-2018
Новости

В Алтайском крае в прошлом году уровень безработицы составил 6,9%

, ИА "Амител"
По итогам 2017 года официальная численность рабочей силы в регионе составляла 1 131 300 человек

Фото: 27r.ru

Численность и состав рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет в РФ (по данным обследования за 2017 год) составила 76,108 млн человек. Из них официально занятыми считаются 72,142 млн человек, а безработными — 3,966 млн человек.

Всего в стране живет, напомним, примерно 146,8 млн человек. Таким образом в целом по стране уровень занятости составляет 65,5%, а уровень безработицы — 5,2%.

По Сибирскому федеральному округу эти числа выглядят чуть иначе — 62% занятых и 7,3% безработных. Из 12 сибирских регионов наиболее высокий уровень безработицы отмечается в Тыве (18,3%), Республике Алтай (12%) и Забайкальском крае (10,7%). Меньше всего официально безработных — в Хакасии (4,9%), Красноярском крае (5,7%) и Новосибирской области (6%).

Максимальное число занятых — в Красноярском крае (65,1%), Омской области (64,6%) и Новосибирской области (64,4%). Меньше всего занятых — в Тыве (50,3%), Бурятии (56,4%) и Республике Алтай (58,4%).

Для сравнения, в Алтайском крае численность рабочей силы оценивается статистикой в 1,131 млн рублей, из них занятых — 1,053 млн человек, а 78,2 тысячи человек — официально безработных. Таким образом уровень занятости в регионе равен 59,4%, а безработицы — 6,9%.

Между тем в январе 2018 года среднесписочная численность работников (без совместителей) в Алтайском крае составляла 609 372 человека.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
08:04
Травмы актера Джеки Чана: инфографика 23
07:50
Великая суббота: особенности богослужения 1
07:34
В Алтайском крае в прошлом году уровень безработицы составил 6,9% 0
07:19
Творческий ремонт: когда и за сколько реконструировали алтайские театры 0
07:03
Коттедж с каминным залом и террасой продают в Барнауле за 16,9 млн рублей 0
06:48
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:32
Страстная суббота: что можно, а что нельзя делать в этот день 1
06:17
Пасхальные выходные в Алтайском крае стартуют с дождя и мокрого снега 0
06:01
Девушки, весна, Барнаул: фотопрогулка по улицам краевой столицы 1
05:22
Россия вновь пообещала "жесткий ответ" на новые санкции США 4
04:19
Кадыров поддержал и Telegram и Роскомнадзор 0
03:58
Макгрегора отпустили под залог в $50 тысяч 0
02:17
Посольство России прокомментировало новые санкции США 0
01:22
Ученых смутили странные образования на полученных с Марса фотографиях 0
00:44
Ученые нашли, как объяснить процесс разделения здоровых и зараженных клеток 0
23:42
Густая монобровь прославила модель с острова Кипр 1
23:35
Украина запланировала колонизировать Луну 0
23:16
Активы попавших под новые санкции россиян будут арестованы 0
22:44
Потерявший семью кемеровчанин стал лидером движения "Великая империя" 1
22:28
Росгвардия обнаружила 575 нарушений после 930 проверок ЧОП 0
22:14
Депутат Исаев: пенсии в России вырастут за счет легализации зарплат 3
21:59
Российский генерал спрогнозировал вероятный итог войны с США 0
21:38
Полиция нравов может появиться в России на время ЧМ-2018 0
21:04
Работницу сибирской школы осудили за мошенничество на глобусах и скелетах 0
20:36
Песков выразил сожаление по поводу возможной блокировки Telegram 0
20:35
США внесли в новые санкции главу МВД России Колокольцева 0
20:08
Путин уволил одиннадцать генералов 0
19:45
Вертолет ВМС Италии рухнул в Средиземное море 1
19:25
Предметом тревоги назвали в Ростуризме возобновление полетов в Египет 1
19:08
Коротко о главном: ямочный ремонт, суд над ректором и барнаульский Затон
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 апреля
18:50
Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы 5
18:22
Ледоход на основных реках Алтайского края ожидается в ближайшую неделю 0
18:06
Самолет повредили в Омске при погрузке пассажира 2
17:50
Владимир Машков назначен худруком "Табакерки" 0
17:33
Подозреваемого в краже велосипеда в Рубцовске нашли по следу обуви 1
17:23
Денежные поощрения получат 20 лучших учителей Алтайского края 3
17:12
СМИ: Россия увеличила экспорт продовольствия на 21% 5
17:03
Депутаты Госдумы поддержали выдвижение Тулеева на пост спикера облсовета 3
16:49
Заготовки для огнестрельного оружия обнаружила полиция под Бийском 3
16:33
Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко решил выступать за Алтайский край 1
16:21
Проснулись: ребенка укусил клещ в Алтайском крае 0
16:15
Никакой отмены не будет: барнаульские депутаты о судьбе публичных слушаний 2
16:05
Россияне включили Пасху в тройку главных праздников 3
15:50
Британские эксперты назвали светодиодные фары опасными для водителей 2
15:32
Ограничить доступ: Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России 19
15:24
Житель Алтая под видом сотрудника ФСБ предлагал барнаульцам услуги "решалы" 1
15:12
Чиновников в России будут оценивать по качеству работы с людьми 0
15:01
6 метров и выше: Дугин проверил, как Затон готов отразить удар стихии 6
14:51
Алтайский край стремится к цифровизации услуг – Романенко 2
14:34
Барнаулец попался в руки аферистов при пополнении баланса онлайн-биржи 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.