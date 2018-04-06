Путин уволил одиннадцать генералов

Президент России Владимир Путин снял с должностей одиннадцать генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
О причинах кадровых изменений не сообщается. В документе также содержатся новые назначения.
Должностей, в частности, лишились:
- замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев
- начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков
- начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук
- начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров
- начальник управления ФСИН по Удмуртской республике полковник Владимир Доронин
- глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин
- глава следственного управления СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков
- министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин
- глава следственного управления СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин
- глава следственного управления СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев
- глава следственного управления СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов
- замначальника главного управления МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко
Комментарии