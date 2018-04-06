США внесли в новые санкции главу МВД России Колокольцева

Министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции против России, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный пресс-службой ведомства.
В санкционный список внесены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Михаил Фрадков, Андрей Костин и Сергей Фурсенко.
Также под американские санкции попали глава МВД России Владимир Колокольцев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Ранее сообщалось, что Белый дом 6 апреля может объявить о введении санкций против россиян.
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