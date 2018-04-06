Песков выразил сожаление по поводу возможной блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пользуются мессенджером Telegram и считают его "очень удобным", однако готовы найти ему замену в случае блокировки, пишет РБК.
"Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и, если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", — сказал Песков.
20 марта Роскомнадзор дал руководству Telegram 15 дней на исполнение требований Федеральной службы безопасности о передаче ей для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений, пригрозив в случае отказа обратиться в суд с запросом о блокировке мессенджера.
Срок истек 4 апреля. В пятницу, 6 апреля, стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России.
Комментарии