В Новосибирской области 45-летняя руководитель административно-хозяйственного отдела одной из школ Куйбышева признана виновной в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, сообщает региональный СК.
"После января 2016 года, заведующая хозяйством школы, сообщила индивидуальному предпринимателю, перед которой у нее имелась крупная денежная задолженность как перед физическим лицом, о том, что последняя в счет частичного погашения долга может оставить себе денежные средства, перечисленные ей в качестве оплаты за поставку товаров для нужд школы по муниципальным контрактам (закупка глобусов, микроскопов, моделей скелета человека, аптечек индивидуальной защиты, компасов и другое)", — говорится в сообщении.
Речь идет о сумме более 130 тыс. рублей. Отмечается, что индивидуальный предприниматель на это предложение согласилась. Таким образом, право на имущество школы перешло предпринимателю.
Приговором Куйбышевского районного суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
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