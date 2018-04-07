Фото: Елена Юркина/vk.com/grelkafest
Массовый заезд на сноубордах и горных лыжах в карнавальных костюмах проходит в эти минуты в Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest.
Спуск участников фестиваля запланирован на полдень. Макрорегион Западная Сибирь компании ТТК транслирует это событие в режиме реального времени! Чтобы посмотреть трансляцию с разных камер, воспользуйтесь функциями меню.
А в полдень 14 апреля вы можете наблюдать также в режиме online массовый заезд участников GrelkaFest в купальных костюмах!
Напомним, что любителей сноубордов и горных лыж ждут два ярких уикенда в Шерегеше, когда все горнолыжные и сноубордические удовольствия собираются в одном месте. "Солнце — как в Таиланде, снег — как в Австрии, тусовка — как на Ибице!" - таков девиз этого веселого мероприятия.
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