Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует направить министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву предложение сформировать экспериментальный отряд при МВД России, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности, пишет "Парламентская газета".
По мнению Милонова, новый отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодежи. Полиция нравов будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и другими асоциальными личностями, в том числе вовлеченными в занятия проституцией.
Ранее сообщалось, что после завершения второго этапа продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России было реализовано 1 698 049 проходных документов. Заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира начнётся 18 апреля в 12:00 по московскому времени. В его рамках болельщики получат последнюю возможность приобрести проходные документы.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
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