Бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в интервью The National Interest спрогнозировал итог возможной войны между Россией и США.
Бужинский считает, что любая военная конфронтация между двумя странами закончится применением ядерного оружия. Он заявил, что не верит в то, что ядерную конфронтацию можно контролировать.
"Это иллюзия со стороны Соединенных Штатов", — подчеркнул Бужинский.
По мнению генерала, экономический разрыв между воюющими странами в этом случае будет не важен, "потому что, если все закончится войной, она будет очень короткой".
В качестве вероятного очага вооруженного противостояния между Россией и США генерал назвал Сирию. Второй очаг, по его мнению, может находиться на Украине.
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