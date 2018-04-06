Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на расширенном заседании фракции заявил, что рост пенсий можно обеспечить за счет легализации всех зарплат в России, пишет "Парламентская газета".
Исаев сообщил, что в рамках секции по социальной политике депутаты обсудили с главами профильных министерств тему повышения доходов населения.
"Необходимо обеспечить качественный рост пенсий", — сказал Исаев, подчеркнув, что для этого необходимо пополнить источники доходов Пенсионного фонда.
Депутат отметил, что 15 миллионов человек в России "неизвестно каким образом получают заработную плату", а это значит, что за них не платят взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
"Наша задача — добиться легализации всех заработных плат в стране, и это потребует определенной системы мер", — добавил народный избранник.
Комментарии
а вот мне непонятно за что данный чиновник ее получает?
большинство мужского населения 30-40 лет, понимают что вряд ли доживут до пенсии поэтому не видят смысла работать в белую