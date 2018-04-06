Сотрудники Росгвардии после 930 проверок ЧОП, занятых охраной торговых центров и учебных заведений, обнаружили 575 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
"В целях предотвращения чрезвычайных происшествий сотрудниками региональных подразделений Росгвардии проводится комплекс мероприятий по выявлению нарушений в указанной сфере", — говорится в сообщении федеральной службы.
За прошедший период сотрудники Росгвардии вместе с местными органами власти провели 930 проверок, в ходе которых выявили 575 нарушений.
Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии, отмечается в сообщении.
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