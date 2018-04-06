Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщил на своей странице в "ВКонтакте" о создании общественного движения под названием "Великая империя".
У движения появилась собственная страничка в соцсети, на которую подписалось около 500 человек.
"Важно объединиться тем, кто хочет разобраться, что с МЧС не так, кто хочет настоять на изменениях. А для начала нужно выработать в процессе дискуссии хотя бы какое-то представление о том, что есть и как могло бы быть", — говорится на странице движения.
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