Активы попавших под новые санкции россиян будут арестованы

Активы всех 24 физических лиц из России и 15 компаний, которые попали под американские санкции, подлежат аресту на территории под юрисдикцией США в случае обнаружения, передает ТАСС.
Об этом говорится в пояснении министерства финансов США. Гражданам Соединенных Штатов также с сегодняшнего дня запрещено заключать с фигурантами списка любые сделки.
Ранее, 6 апреля, стало известно, что минфин США дополнил санкционный список 7 крупными предпринимателями, 17 чиновниками, а также 12 компаниями из России. Эту меру объяснили совокупностью "злонамеренной деятельности российского Правительства по всему миру".
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