Украинское конструкторское бюро "Южное" рассматривает совместный с Европейским космическим агентством проект по колонизации Луны, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.
По словам начальника проектного отдела "Южное" по разработке специальных ракетно-космических систем Геннадия Осинового, программа предусматривает выполнение пяти этапов. Предварительный этап предусматривает картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя "Криптон", а также разгонного и посадочного модулей.
На следующей стадии, которая должна пройти с 2030 по 2032 год, специалисты определят место будущей базы. Туда "Криптон" доставит четырех космонавтов, модули для создания самой базы. Тогда же предстоит вывод на орбиту космической станции.
Третий этап расширенной конфигурации (2032-2042 годы) предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода. До 2062 года запланирован этап перехода на производство — создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.
В ходе пятого этапа, намеченного на 2062 год, планируется запуск постоянной базы, которая не предполагает постоянного пребывания человека на Луне.
В настоящее время "Южное" реализует предварительный этап проекта.
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