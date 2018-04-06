Густые черные сросшиеся брови принесли известность студентке с острова Кипр, 21-летней модели Софии Хаджипантели, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.
Когда фотографии Софии разошлись по сети, она столкнулась с волной негатива. По словам студентки, ее обзывали в соцсетях.
"Говорят, что это отвратительно. А я думаю, что такого отвратительного в растительности на лице или где-то еще?" — рассказала София.
Как отмечается, София, будучи натуральной блондинкой, однажды попыталась затонировать брови и случайно покрасила их в черный цвет. Тогда вместо того, чтобы перекрасить или выщипать их, она решила оставить себе необычную внешность.
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