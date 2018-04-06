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Густая монобровь прославила модель с острова Кипр

, ИА "Амител"
София, будучи натуральной блондинкой, однажды попыталась затонировать брови

Фото: instagram.com/sophiahadjipanteli/

Густые черные сросшиеся брови принесли известность студентке с острова Кипр, 21-летней модели Софии Хаджипантели, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Когда фотографии Софии разошлись по сети, она столкнулась с волной негатива. По словам студентки, ее обзывали в соцсетях.

"Говорят, что это отвратительно. А я думаю, что такого отвратительного в растительности на лице или где-то еще?" — рассказала София.

Как отмечается, София, будучи натуральной блондинкой, однажды попыталась затонировать брови и случайно покрасила их в черный цвет. Тогда вместо того, чтобы перекрасить или выщипать их, она решила оставить себе необычную внешность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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