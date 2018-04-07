Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова описали механизм возникновения инерционной подъемной силы, которая влияет на различные частицы в микроканалах, сообщает "Русская планета".
Отмечается, что благодаря данному исследованию эксперты смогут уточнить процесс разделения здоровых и зараженных онкозаболеваниями раковых клеток.
В качестве основы для тестирования исследователи взяли частицы, которые воздействуют на каналы, заполненные жидкостью.
Благодаря проведенному эксперименту ученые смогут более широко использовать область применения расчетов на наночастицы в структуре микроканала.
Теория уже была проверена методом моделирования на компьютере.
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