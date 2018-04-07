Межпланетной автоматической станции MRO, принадлежащей NASA, удалось зафиксировать на поверхности Марса странные образования, пишет "Правда.Ру".
Снимки сделала камера CTX. На фото специалисты обнаружили впадину и русло, а также кратер. Ученые сравнили происхождение странных марсианских образований с движением ледников, но объяснить причины в настоящее время не готовы.
Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница NASA заявила о том, что человек побывал на Марсе еще в 1979 году. Она ссылается на фото с модуля, где были запечатлены люди. По ее словам, людей на Марс отправили в рамках программы "Викинг", но данные об этом были засекречены. Астронавты, которых отправили на соседнюю планету, согласились на путешествие в один конец — они не просто не вернулись на Землю, они изначально знали, что не смогут сделать это.
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