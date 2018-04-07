Посольство России в США заявило, что новые американские санкции, вопреки заявлениям Вашингтона направлены против россиян, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий, сообщает RT.
"Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном "штрафном" списке", — отметили в посольстве.
Также сообщается, что США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, а также интеграционных процессов в мировой экономике.
В посольстве подчеркнули, что прослеживающееся стремление Вашингтона расколоть российское общество не даст результатов.
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.
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