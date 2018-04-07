Суббота, 7 Апрель, 03:22

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,83
€ 70,71
373639
6°
Обь
439см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Великий Пост-2018
Новости

Посольство России прокомментировало новые санкции США

, ИА "Амител"
Сообщается, что США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы

Фото: russian-vesna.ru

Посольство России в США заявило, что новые американские санкции, вопреки заявлениям Вашингтона направлены против россиян, так как затрагивают многотысячные коллективы предприятий, сообщает RT.

"Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном "штрафном" списке", — отметили в посольстве.

Также сообщается, что США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, а также интеграционных процессов в мировой экономике.

В посольстве подчеркнули, что прослеживающееся стремление Вашингтона расколоть российское общество не даст результатов.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 бизнесменов и 12 компаний.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
02:17
Посольство России прокомментировало новые санкции США 0
01:22
Ученых смутили странные образования на полученных с Марса фотографиях 0
00:44
Ученые нашли, как объяснить процесс разделения здоровых и зараженных клеток 0
23:42
Густая монобровь прославила модель с острова Кипр 0
23:35
Украина запланировала колонизировать Луну 0
23:16
Активы попавших под новые санкции россиян будут арестованы 0
22:44
Потерявший семью кемеровчанин стал лидером движения "Великая империя" 0
22:28
Росгвардия обнаружила 575 нарушений после 930 проверок ЧОП 0
22:14
Депутат Исаев: пенсии в России вырастут за счет легализации зарплат 2
21:59
Российский генерал спрогнозировал вероятный итог войны с США 0
21:38
Полиция нравов может появиться в России на время ЧМ-2018 0
21:04
Работницу сибирской школы осудили за мошенничество на глобусах и скелетах 0
20:36
Песков выразил сожаление по поводу возможной блокировки Telegram 0
20:35
США внесли в новые санкции главу МВД России Колокольцева 0
20:08
Путин уволил одиннадцать генералов 0
19:45
Вертолет ВМС Италии рухнул в Средиземное море 1
19:25
Предметом тревоги назвали в Ростуризме возобновление полетов в Египет 1
19:08
Коротко о главном: ямочный ремонт, суд над ректором и барнаульский Затон
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 апреля
18:50
Экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы 5
18:22
Ледоход на основных реках Алтайского края ожидается в ближайшую неделю 0
18:06
Самолет повредили в Омске при погрузке пассажира 2
17:50
Владимир Машков назначен худруком "Табакерки" 0
17:33
Подозреваемого в краже велосипеда в Рубцовске нашли по следу обуви 1
17:23
Денежные поощрения получат 20 лучших учителей Алтайского края 3
17:12
СМИ: Россия увеличила экспорт продовольствия на 21% 5
17:03
Депутаты Госдумы поддержали выдвижение Тулеева на пост спикера облсовета 3
16:49
Заготовки для огнестрельного оружия обнаружила полиция под Бийском 3
16:33
Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко решил выступать за Алтайский край 1
16:21
Проснулись: ребенка укусил клещ в Алтайском крае 0
16:15
Никакой отмены не будет: барнаульские депутаты о судьбе публичных слушаний 2
16:05
Россияне включили Пасху в тройку главных праздников 3
15:50
Британские эксперты назвали светодиодные фары опасными для водителей 2
15:32
Ограничить доступ: Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в России 20
15:24
Житель Алтая под видом сотрудника ФСБ предлагал барнаульцам услуги "решалы" 1
15:12
Чиновников в России будут оценивать по качеству работы с людьми 0
15:01
6 метров и выше: Дугин проверил, как Затон готов отразить удар стихии 6
14:51
Алтайский край стремится к цифровизации услуг – Романенко 2
14:34
Барнаулец попался в руки аферистов при пополнении баланса онлайн-биржи 2
14:26
Детские больницы и поликлиники на Алтае перейдут в "бережливый" формат 5
14:12
Авария с участием маршрутки произошла на проспекте Ленина в Барнауле 0
14:02
Ректора Алтайской академии экономики и права ждет суд за невыплату пособий 7
13:49
Дождь и мокрый снег: какая погода ждет жителей Алтайского края на Пасху 0
13:33
Блогер Юрий Дудь в своем Instagram рассказал о "бомбической" природе Алтая 26
13:30
Победители розыгрыша от кондитерской сети "Форне" 4
13:23
ДТП, ветер и ледоход: алтайское МЧС опубликовало прогноз ЧС до 12 апреля 5
13:15
Эксперты рассказали о росте цен на шоколад в России 1
13:04
Губернатор Александр Карлин принял участие в заседании Госсовета в Москве 2
12:51
Собственники помещений "Зимней вишни" просят не сносить уцелевшие площади 23
12:40
Названы участки в Барнауле, где переложат тепловые сети 0
12:32
Живодера, воткнувшего нож в глаз собаке, ищут в Новосибирске 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.