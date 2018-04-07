Макгрегора отпустили под залог в $50 тысяч

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отпущен из-под стражи под залог в размере 50 тысяч долларов, сообщает LIFE со ссылкой на британский радиоканал LBC.
По данным радиоканала, залог внесен до 14 июня. По истечении срока состоится очередное судебное заседание.
Макгрегор и несколько спортсменов из его команды накануне напали на автобус с другими бойцами — участниками турнира UFC 223, в числе которых находился российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Некоторые пострадавшие получили травмы.
Из-за инцидента в UFC отменили три субботних боя. Позднее Макгрегор сам явился в полицию.
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